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общество

Жители Новосибирска могут увидеть парад планет 21 января

Фото: freepik

Новосибирцам рассказали о редком космическом явлении.

21 января 2025 года жители Новосибирской области могут стать свидетелями редкого космического явления — парада планет. Известно, что в этот день Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн выстроятся в линию и их можно будет увидеть своими глазами.

Пик явления приходится на 21 января, однако наблюдать его можно будет в течение нескольких дней до и после этой даты.

В этот день планеты будут видны в темное время суток в большинстве уголков Земли, включая и Новосибирскую область.

Напомним, что в январе также зафиксированы сильные магнитные бури в Новосибирске

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Валерия Митрохина
Журналист

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