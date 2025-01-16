Жители Новосибирска могут увидеть парад планет 21 января

Новосибирцам рассказали о редком космическом явлении.

21 января 2025 года жители Новосибирской области могут стать свидетелями редкого космического явления — парада планет. Известно, что в этот день Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн выстроятся в линию и их можно будет увидеть своими глазами.

Пик явления приходится на 21 января, однако наблюдать его можно будет в течение нескольких дней до и после этой даты.

В этот день планеты будут видны в темное время суток в большинстве уголков Земли, включая и Новосибирскую область.

Напомним, что в январе также зафиксированы сильные магнитные бури в Новосибирске