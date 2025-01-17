Крещение-2025 - короткие молитвы

19 января Русская Православная Церковь вспоминает евангельское событие — как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан. Верующие традиционно воздавали «крещенские» молитвы Господу перед принятие святой воды или перед погружение в прорубь на водоёмах.
Молитва перед принятием святой воды
Господи, Боже мой,
да будет дар Твой святый
и святая Твоя вода
во оставление грехов моих,
в просвещение ума моего,
в укрепление душевных и телесных сил моих,
во здравие души и тела моего,
в покорение страстей и немощей моих
по беспредельному милосердию Твоему
молитвами Пречистыя Твоея Матери
и всех святых Твоих. Аминь.
Молитва перед погружением в иордань
«Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение: Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя, и Дух в виде голубине, извествоваше словесе утверждение. Явлейся Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе»
Перевод текста
Когда Ты, Господи, крестился во Иордане, явилось поклонение Пресвятой Троице, ибо глас Отца свидетельствовал о Тебе, называя Тебя возлюбленным Сыном, и Дух, явившийся в виде голубя, подтвердил истинность этого слова. Христе Боже, явившийся и просветивший мир, слава Тебе!