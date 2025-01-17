Крещение-2025 - короткие молитвы

19 января Русская Православная Церковь вспоминает евангельское событие — как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан. Верующие традиционно воздавали «крещенские» молитвы Господу перед принятие святой воды или перед погружение в прорубь на водоёмах.

Молитва перед принятием святой воды

Господи, Боже мой,

да будет дар Твой святый

и святая Твоя вода

во оставление грехов моих,

в просвещение ума моего,

в укрепление душевных и телесных сил моих,

во здравие души и тела моего,

в покорение страстей и немощей моих

по беспредельному милосердию Твоему

молитвами Пречистыя Твоея Матери

и всех святых Твоих. Аминь.

Молитва перед погружением в иордань

«Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение: Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя, и Дух в виде голубине, извествоваше словесе утверждение. Явлейся Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе»

Перевод текста

Когда Ты, Господи, крестился во Иордане, явилось поклонение Пресвятой Троице, ибо глас Отца свидетельствовал о Тебе, называя Тебя возлюбленным Сыном, и Дух, явившийся в виде голубя, подтвердил истинность этого слова. Христе Боже, явившийся и просветивший мир, слава Тебе!