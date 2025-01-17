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общество

Новосибирская область вошла в топ-10 регионов по числу закрытых компаний

Фото: freepik.com

Количество закрытых компаний превысило количество открытых.

Новосибирская область оказалась в числе лидеров среди субъектов России по количеству закрытых предприятий за 2024 год. Об этом сообщили аналитики сервиса FinExpertiza.

За год в регионе было зарегистрировано 4258 новых предприятий, однако ликвидировано 5993. Разница составила 1,7 тысячи, что вывело Новосибирскую область на первое место в списке по убыли компаний.

Помимо Новосибирской области, в список попали Омская область и Алтайский край. В Омской области число закрытых предприятий превысило количество открытых на 1,3 тысячи, а в Алтайском крае — на 1,1 тысячу.

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Игорь Кириченко
Журналист

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