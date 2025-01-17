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Новосибирцев приглашают на проводы зимы в начале марта

Фото: Сиб.фм

2 марта с 11.00 до 18.00 часов медиахолдинг «Сиб.фм Group» приглашает новосибирцев на городской праздник «Широкая масленица» в Заельцовский парк.

На протяжении всего праздника сибиряков ждут народные гуляния, конкурсы, розыгрыши призов, подарки, игры, праздничная ярмарка и веселое театрализованное представление. Яркая и разнообразная программа проводов зимы со скоморохами не даст заскучать людям любого возраста.

Фото Новосибирцев приглашают на проводы зимы в начале марта 2

Желающие смогут испытать свою удаль в традиционных народных молодецких забавах, вроде перетягивания каната и других увлекательных состязаний.

Фото Новосибирцев приглашают на проводы зимы в начале марта 3

Гости попробуют вкусные угощения и горячий чай, отведают полевую кухню, продукцию местных производителей, в том числе, аппетитные блины – традиционное масленичное блюдо. Фееричное мероприятие завершится традиционным для этого праздника сжиганием чучела.

Фото Новосибирцев приглашают на проводы зимы в начале марта 4

Авто партнёр: Группа компаний «Альт – Парк»

Партнёр мероприятия: Футбольная школа «Динамо» в Новосибирске

Генеральный фудпартнёр: Доступная кофейня ПОДОРОЖНИК

Реклама. ООО СибфмГрупп. ИНН 5406605736 erid: 2W5zFHor45e

#Масленица
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Александр Борисов
журналист

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