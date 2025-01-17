Новые процедуры и реновация номеров: в санатории Родник Алтая подвели итоги 2024 года

2024 год стал для санатория «Родник Алтая» временем перемен и развития, а для гостей — периодом ярких эмоций и заботы о здоровье.

ОТКРЫТИЕ НОВОГО SPA-ЦЕНТРА

В декабре 2024 года в санатории «Родник Алтая» открылось пространство для полного восстановления и гармонии: бассейны, сауны, купели, зоны отдыха и эксклюзивные процедуры, направленные на улучшение общего состояния и гармонии.

НОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

В санатории «Родник Алтая» появились современные лечебные методики, которые помогут укрепить здоровье и эффективно справляться с хроническими заболеваниями:

• Высокоинтенсивная магнитотерапия

• Интимная реабилитация с использованием аппарата Emsella

• TR-терапия

• RF-лифтинг

• HILT-терапия

• Аппаратный массаж на Icoone Laser

Кроме того, открылось направление традиционного тайского массажа от профессионального мастера из Таиланда.

РЕНОВАЦИЯ НОМЕРОВ

В 2024 году провели обновление интерьеров, чтобы отдых стал ещё комфортнее и уютнее. Теперь номера радуют современным дизайном и продуманными деталями.

В корпусе «Здравница» гостей встречает новая стильная входная группа, создающая атмосферу гостеприимства с первых минут пребывания.

ГАСТРОФЕСТИВАЛИ И ГАСТРОУЖИНЫ

2024 год стал временем ярких гастрономических впечатлений! Для гостей санатория «Родник Алтая» были организованы мероприятия с участием талантливых шеф-поваров.

Эксклюзивные ужины с авторскими блюдами в сопровождении живой музыки, создающие неповторимую атмосферу.

НОВЫЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ

Санатория «Родник Алтая» обновил визуальный облик санатория, выбрав в качестве символа лист папоротника — знак долголетия, силы и устойчивости. Этот древний представитель флоры олицетворяет философию: гармонию с природой, стойкость и заботу о здоровье.

«Родник Алтая» изменился внешне, но его главные ценности остались неизменными.

НОВАЯ ПРОГРАММА ДЕТОКС

В 2024 году запустили новую программу «Детокс», созданную для глубокого очищения организма и наполнения здоровой энергией.

Дополнительно были созданы «Комплексы интенсивного восстановления», которые идеально дополняют любую основную программу пребывания в санатории. Они позволяют уделить особое внимание индивидуальным потребностям каждого гостя, чтобы достичь максимального результата.

ДЕТСКИЙ ЗАЛ ПИТАНИЯ

В 2024 году появился детский зал питания. Теперь на период детских каникул для маленьких гостей санатория открыт специальный зал питания.

Тематическое оформление создаёт атмосферу радости и уюта, а меню включает любимые блюда детей, чтобы каждый малыш нашёл что-то по вкусу. Мы стараемся сделать отдых комфортным и приятным для всей семьи!

Санаторий «Родник Алтая»

Телефон: 8 (800) 100-27-64

Сайт: rodnik-altaya.com ( https://rodnik-altaya.com/?utm_source=sib_fm&utm_medium=offlain&utm_campaign=itogigoda )

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