Россияне удвоили объем покупок на праздниках

На новогодних каникулах клиенты ВТБ совершили 120 млн покупок, потратив при этом почти 124 млрд рублей.

По сравнению с прошлым годом, объем трат и количество покупок в праздники выросли в 2 раза – об этом свидетельствует анализ транзакционной активности, проведенный банком. При этом средний чек увеличился всего на 4%.

Самыми популярными категориями по количеству транзакций стали:

• Супермаркеты – в этой категории клиенты совершили более 67 млн покупок и потратили 53 млрд рублей.

• Транспорт – на поездки клиенты потратили 12 млрд рублей и платили картой более 16,6 млн раз.

• Рестораны и кафе – более 12 млн оплат на 10 млрд рублей.

• Медицина, здоровье и красота – на эту категорию клиенты потратили 7,7 млрд рублей и совершили более 5,7 млн оплат.

• Развлечения и хобби – более 3,7 млн операций на 5,2 млрд рублей.

В новогодний сезон вырос спрос и траты на путешествия. Например, на бронирование отелей, лагерей и кемпингов в новогодние каникулы спрос вырос примерно в полтора раза, а траты — более чем вдвое, до 1 млрд рублей.

В популярных российских направлениях для новогоднего отдыха — Калининграде, Сочи, Санкт-Петербурге, Казани и Москве — траты на туризм, посещение кафе и ресторанов значительно возросли. В среднем, расходы на эти категории увеличились почти в два раза, а спрос на них поднялся в диапазоне от 1,5 до 2 раз.

Средний чек в этих городах составил 1 407 рубль. Наибольшая сумма зафиксирована в Сочи – 1 548 рублей. Далее следует Москва – 1 419 рублей, Санкт-Петербург – 1 244 рубля, Казань – 971 рубль и Калининград – 940 рублей.

В сфере развлечений спрос и расходы в большинстве из самых туристических городов также выросли в 1,5–2 раза.

«Помимо традиционного всплеска спроса на покупки в супермаркетах и ресторанах в новогодние каникулы, мы фиксируем двукратное увеличение трат на транспорт и путешествия. Это связано с активным развитием внутреннего туризма: многие выбирают горнолыжные курорты или популярные направления внутри страны. Праздники становятся отличным поводом открыть для себя новые места, осмотреть достопримечательности и порадовать себя покупками», — прокомментировал результаты исследования руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин.