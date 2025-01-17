Спорт-кар Porsche из фильма «Лицо со шрамом» продают в Новосибирске за 2,5 млн

За 2,5 миллиона рублей в Новосибирске продают спорт-кар Porsche.

На автомобильном интернет-портале разместили объявление о продаже спортивной машины компании Porsche, выпускавшийся с 1977 по 1995 год. В Новосибирске за него просят 2 500 000 рублей.

“Кузов почти идеален, ДТП нет, по ходовой вопросов нет, ДВС сейчас стоит UZ (тип двигателя — Прим. Ред), настроен на январях — это единственный колхоз в данном авто (есть родной v8 — с ним цена будет на 500 тысяч выше), кпп 5 ст, тормоза 4pod ориг, возможен обмен, в приоритете из этого же семейства. У меня авто более 7 лет. В ПТС 240 л. с. Есть ещё 924 и 944 в разном состоянии разбег цен 500 — 2,5 млн”, — указано в объявлении.

Уточняется, что такая же легендарная модель когда-то появлялась в таких фильмах как “Лицо со шрамом” с актером Аль Пачино и “Рискованный бизнес” с актером Томом Крузом.

Напомним, что коллекцию спортивных значков за один млн руб продают в Новосибирске