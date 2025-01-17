В Новосибирске нейросеть «оживила» памятники

Как отметили пользователи соцсетей, видео выполнено на высоком уровне.

В социальных сетях распространяется видео, на котором памятники советской эпохи изображены «оживающими» и покидающими свои постаменты.

На кадрах можно увидеть, как фигура Владимира Ленина «сходит» со своего пьедестала на площади Ленина в Новосибирске. За ним «движение» начали рабочий, солдат, крестьянин, девушка с колосьями и юноша с факелом.

Пользователи соцсетей отметили высокий уровень исполнения видео, подчеркнув плавность и грациозность движений памятников.