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общество

В Новосибирске нейросеть «оживила» памятники

Фото: Стопкадр видео, созданного нейросетью (опубликовано Василием Барановым) / Горсайт

Как отметили пользователи соцсетей, видео выполнено на высоком уровне.

В социальных сетях распространяется видео, на котором памятники советской эпохи изображены «оживающими» и покидающими свои постаменты.

На кадрах можно увидеть, как фигура Владимира Ленина «сходит» со своего пьедестала на площади Ленина в Новосибирске. За ним «движение» начали рабочий, солдат, крестьянин, девушка с колосьями и юноша с факелом.

Пользователи соцсетей отметили высокий уровень исполнения видео, подчеркнув плавность и грациозность движений памятников.

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Игорь Кириченко
Журналист

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