В Новосибирской области цены на подержанные автомобили снизились на 18,5%

В Новосибирской области по итогам 2024 года средняя цена на подержанные автомобили снизилась на 18,5%. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на портал Авто.ру.

Аналитики сервиса проанализировали средние цены на автомобили с пробегом до 15 лет. По сравнению с январём, к декабрю база объявлений о продаже подержанных автомобилей увеличилась на 70%. Влияние на среднюю цену оказали изменения в структуре предложения, а именно наличие более доступных или более дорогих моделей.

Наибольшее снижение цен в 2024 году зафиксировано на такие автомобили, как Land Rover, Range Rover Sport (-25,4%, 3,44 млн руб.), Lada Largus (-16,2%, 761 тыс. руб.), Lada Vesta (-14,1%, 1,06 млн руб.), Skoda Rapid (-14,1%, 983 тыс. руб.) и Kia Rio (-12,9%, 1,65 млн руб.).

Средняя цена подержанного автомобиля в регионе составила 2,17 млн рублей. Средний возраст авто с пробегом по стране увеличился до девяти лет, а средний пробег составил около 145 тыс. км.