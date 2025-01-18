Экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко попал под санкции США

Василий Юрченко занимал пост губернатора с 2010 по 2014 год.

Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко попал под санкции США. Об этом сообщило Министерство финансов США.

Официальный сайт Государственного департамента США опубликовал заявление госсекретаря Энтони Блинкена, в котором говорится о введении санкций в отношении 250 человек. Из них 150 физических и юридических лиц связаны с деятельностью российского ВПК.

Василий Юрченко занимал пост губернатора с 2010 по 2014 год. С 2023 года он возглавляет Бердский электромеханический завод, который входит в состав государственной корпорации «Роскосмос».