Народные приметы 18 января: что можно и нельзя делать

18 января по народному календарю отмечается Крещенский сочельник, также известный как Голодный вечер или Голодная кутья. Считается, что с этого дня начинаются крещенские морозы.

Крещенский сочельник — это день подготовки к празднику Крещения Господня. Вечером проводят обряды, связанные с освящением воды. В этот день прекращаются обильные застолья, и люди готовятся к посту, готовя пресное сочиво.

Крещенский вечер считается временем разгула нечистой силы. Согласно поверьям, черти особенно опасны с 12 до 3 часов ночи. Вечер также является последним днем для святочных гаданий.

18 января рекомендуется воздерживаться от уборки в доме, стирки белья в реке и ссор. Крещенская вода, освященная в этот день, считается источником благословения и здоровья. Люди верят, что эта вода может храниться долго, но при частых ссорах она теряет свои свойства.

На Крещенский сочельник и Крещение также существует поверье, что если на Крещение вода в реке колышется, это добрый знак, свидетельствующий о явлении Господнем.