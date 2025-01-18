Опубликована сводка Минобороны России о ходе проведения специальной военной операции.

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли восемь групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, поражая критически важные объекты газо-энергетической инфраструктуры Украины, склады вооружений, базы горючего и инфраструктуру военных аэродромов.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили операции на территории Курской области, освободив населенные пункты Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое. В ходе наступательных действий уничтожены значительные силы противника, включая танки, бронемашины и артиллерию.

В Харьковской области, подразделения группировки «Запад» освободили населенные пункты Калиново и Терны. Противник понес потери в размере до 3300 военнослужащих, уничтожены бронемашины, автомобили и артиллерийские орудия.

Подразделения «Южной» группировки освободили Янтарное в Донецкой Народной Республике, нанеся удары по позициям ВСУ, включая механизированные и мотопехотные бригады. Потери противника составили до 1655 человек.

На направлении группировки «Центр» освобождены населенные пункты Шевченко, Песчаное, Украинка и Славянка. Потери ВСУ составили более 3770 военнослужащих.

Также за неделю на боевых позициях сдались в плен 49 украинских военнослужащих. Противовоздушной обороной России сбиты 12 ракет ATACMS, восемь крылатых ракет Storm Shadow и 747 беспилотных летательных аппаратов.

С начала операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40643 беспилотных аппарата, 20650 танков и бронированных машин.