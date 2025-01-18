В Бердской городской больнице на рабочем месте скончалась медсестра

О трагедии стало известно 15 января.

Местные СМИ со ссылкой на пресс-службу Государственной трудовой инспекции Новосибирской области сообщили о том, что в Бердской центральной городской больнице на рабочем месте скончалась медсестра.

В среду, 15 января, стало известно о трагедии, произошедшей в центральной городской больнице Бердска. Вечером 11 января, во время ночного дежурства, 46-летняя медсестра потеряла сознание. На следующий день она скончалась в реанимации.

Для выяснения причин произошедшего создана специальная комиссия. Результаты её работы будут переданы в следственные органы.