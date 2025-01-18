В Новосибирск морозы до -30 градусов придут в феврале

По данным синоптиков, волна холода продержится в городе до 11 февраля.

Новосибирцев ожидает теплый январь, но холодный февраль. По прогнозам синоптиков, последний месяц зимы будет морозным.

По данным погодного портала AccuWeather, уже в первые дни февраля в Новосибирске ожидается похолодание. В ночь с 1 на 2 февраля температура может упасть до -30 градусов.

Такая холодная волна продержится в городе до 11 февраля, когда синоптики прогнозируют ее ослабление. В середине февраля в Новосибирск снова придет похолодание, и в ночные часы температура может опуститься до -28 градусов.

Согласно прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра, февраль 2025 года будет отличаться не только холодной погодой, но и изменчивостью. После 11 февраля морозы могут ослабевать, но к середине второй декады месяца вновь похолодает, особенно в ночные часы.