В Новосибирске могут запретить продажу вейпов

Сергей Леонов, глава комитета по охране здоровья, заявил, что продажи и использование электронных курительных устройств постоянно растут.

В Госдуме предложили запретить продажу вейпов, электронных сигарет и других курительных устройств, которые стали очень популярны.

Как заявил Сергей Леонов, глава комитета по охране здоровья, в интервью телеканалу «Россия 24», продажа вейпов должна быть полностью запрещена. Об этом пишет atas.info.

Он отметил, что продажи и использование электронных курительных устройств постоянно растут. По мнению Леонова, это связано с современными молодежными трендами.

Также депутат напомнил, что ранее в Госдуме уже рассматривались и принимались законы, направленные на ограничение продажи вейпов в России.





