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проиcшествия

В Новосибирске после матча КХЛ автомобиль въехал в толпу болельщиков

Фото: Mash

Авария произошла примерно в 22:15.

В Новосибирске после завершения матча КХЛ на остановке общественного транспорта возле ледового дворца «Сибирь-Арена» в толпу людей врезался автомобиль.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, водитель 2005 года рождения управлял Mitsubishi Lancer и двигался по улице Немировича-Данченко. Он не справился с управлением и наехал на двух пешеходов, которые передвигались по тротуару.

ДТП произошло около 22:15. На автобусной остановке было многолюдно, потому что только закончился матч между местным хоккейным клубом «Сибирь» и командой «Локомотив» из Ярославля, и болельщики возвращались домой.

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Нина Раневская
Журналист

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