В Новосибирске в феврале проведут матч звезд КХЛ

С 1 по 9 февраля 2025 года в Новосибирской области пройдет Фонбет Неделя Звезд хоккея.

Программа мероприятия включает Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), который состоится 1 февраля, традиционное Мастер-шоу и Матч Звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 8 и 9 февраля.

Заместитель губернатора Новосибирской области Валентина Дудникова отметила значимость мероприятия для региона, где хоккей пользуется популярностью.

Президент КХЛ Алексей Морозов подчеркнул, что выбор Новосибирска для проведения Недели Звезд обусловлен развитой инфраструктурой «Сибирь-Арены», логистическими возможностями города, гостиничной базой и поддержкой со стороны местных властей.

Ожидается, что мероприятие соберет тысячи болельщиков, представителей СМИ и экспертов из разных регионов страны.