В Новосибирской области с помощью беспилотников ищут самодельные купели

Проверка водоемов в области будет проводиться с 18 по 20 января.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области, в регионе начались поиски самодельных купелей с помощью беспилотников.

С 18 по 20 января в Новосибирской области будет проведена проверка водоемов. Основная цель — выявление самодельных купелей, которые могут представлять опасность для здоровья людей.

В проверках примут участие представители администрации, МВД, МЧС, а также спасатели и волонтеры. Для поиска опасных купелей будут задействованы беспилотники.

БПЛА будут применяться для фиксации мест, где устраиваются нелегальные купели. Полученные снимки будут передаваться в патрули, которые прибудут на место. В свою очередь, организаторы таких мест будут привлечены к ответственности.