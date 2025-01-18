В Новосибирской области заменят 66 лифтов в рамках программы капремонта

В этом году в трех городах Новосибирской области планируется замена 66 лифтов в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов.

Об этом сообщил региональный фонд модернизации ЖКХ. По данным ведомства, новое оборудование установят в подъездах домов в Искитиме, Бердске и Новосибирске. Замена лифтов связана с их износом и устареванием. Работы уже начались, и 21 лифт планируют обновить к концу первого квартала.

В программу включены многоквартирные дома, где владельцы формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора.

В прошлом году на средства, накопленные таким образом, было заменено 58 лифтов. Еще 35 лифтов обновили на средства собственников со специальных счетов с поддержкой областного бюджета.