Зачем рисовать крест на дверях в Крещение: традиции на православный праздник

Крещение Господне — важный православный праздник, сопровождающийся несколькими традициями.

Одной из таких является освящение воды в храме. Православные верующие традиционно набирают освящённую воду и окропляют ею свои дома и, в некоторых случаях, скот. Это является благочестивым обычаем.

Тем не менее, некоторые традиции, такие как рисование крестов на дверях, окнах или печной заслонке накануне Крещения, не соответствуют церковному уставу. По словам протоиерея Николая Марковского, эта практика возникла из народных поверий о разгуле нечистой силы в Крещенский сочельник. Он подчеркивает, что для православного человека главное — это набрать освящённую воду в храме, а не следовать народным обрядам.

Вода, освящённая 18 января, называется Богоявленской, а вода, освящённая 19 января, — Крещенской. Обе воды именуются Великой агиасмой, что в переводе с греческого означает «святыня». В крупных храмах в больших городах вода для набора доступна в течение всего дня 18 и 19 января.

Что касается купаний в проруби, то Русская Православная Церковь не считает этот обряд обязательным. Иерей Борис Левитан из собора св. Александра Невского в Новосибирске отмечает, что некоторые люди неверно полагают, что погружение в ледяную воду поможет им получить прощение грехов.