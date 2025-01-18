Жительницу Новосибирска задержали за незаконную легализацию мигрантов

Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России обнаружили в Новосибирске жительницу, которая занималась незаконной легализацией иностранцев. Женщина изготавливала поддельные сертификаты, подтверждающие знание русского языка, истории России и законодательства РФ.

Кроме того, она изготавливала поддельные квитанции об оплате трудового патента и бланки уведомлений о прибытии иностранных граждан. Было зафиксировано более 50 случаев её противоправной деятельности.

Как пишет пресс-служба ПогранУправления ФСБ региона, во время осмотра автомобиля и места жительства задержанной были обнаружены и изъяты поддельные документы, принтер для печати чеков, оргтехника и смартфоны.

Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. Максимальное наказание по статье — до пяти лет лишения свободы.