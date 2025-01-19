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общество

Бастрыкин потребовал возбудить дело после того, как мать оставила ребёнка на вокзале в Новосибирске

Фото: Следком

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений о женщине, оставившей свою 1,5-годовалую дочь на железнодорожном вокзале в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным СМИ, местная жительница оставила ребёнка на вокзале, а сама отправилась употреблять алкоголь. Девочку заметили сотрудники правоохранительных органов. В Транспортной полиции Сибири уточнили, что малышка упала и получила ушиб лба.

Следователи выяснили, что женщина состоит на профилактическом учёте. Уголовное дело возбуждено по факту противоправных действий в отношении малолетней. Глава СКР ожидает доклад о расследовании.

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Дарья Сидоренко
Журналист

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