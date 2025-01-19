ФК «Сибиряк» после наказания за расизм проиграл штрафной матч без зрителей

Новосибирцы проиграли со счётом 2:6.

Футбольный клуб «Сибиряк», представляющий Новосибирск, потерпел поражение в матче по мини-футболу в рамках чемпионата России. Соперником «Сибиряка» было нижегородское «Торпедо».

Новосибирцы потерпели поражение со счётом 2:6.

Матч состоялся без зрителей. Напомним, что 9 января болельщики «Сибиряка» во время игры оскорбляли бразильского футболиста «Норильского никеля» Нандо.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза наложил на новосибирский футбольный клуб штраф в размере полумиллиона рублей за расистские выкрики. Также команде было предписано провести один матч без зрителей.