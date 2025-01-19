Инаугурация Трампа: посол РФ, приглашение Зеленского, госдолг и скандал с принцем Гарри — что известно о событии

20 января Дональд Трамп официально вступит в должность 47-го президента США. Это событие привлекло внимание всего мира: несмотря на атмосферу торжественности, церемония инаугурации проходит на фоне политических и экономических напряжений, подготовка к которой, среди прочего, включает радикальные меры безопасности и участие лидеров разных стран. Сиб.фм прочитал, что пишут СМИ накануне этого события.

Последние приготовления и усиленная безопасность

Накануне инаугурации Вашингтон оказался в центре событий. В связи с прогнозируемыми низкими температурами инаугурация Дональда Трампа была перенесена внутрь Капитолия, где состоится церемония, пишут «Ведомости». Улицы города украшены флагами и портретами будущего президента, а власти работают над обеспечением безопасности с помощью бетонных плит, антивандальных заборов и металлических баррикад. Капитолий и Белый дом охраняются более чем 48 км временных заграждений.

Кроме того, в день инаугурации в Вашингтон прибудут мировые лидеры, экс-президенты США и крупные бизнесмены, что требует дополнительной подготовки и координации всех служб безопасности.

Зарубежные лидеры: приглашение Зеленского и посол РФ

Среди приглашенных на церемонию — не только политики США, но и зарубежные гости. Среди них премьер-министр Италии Джорджия Мелони, экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий, лидер бельгийской партии «Фламандский интерес» Том Ван Грикен, а также экс-кандидат в президенты Франции Эрик Земмур.

Однако один международный лидер — украинский президент Владимир Зеленский — объявил, что не приедет, сославшись на военный действия в своей стране. В свою очередь, сын Трампа заявил, что Зеленский трижды просил допуск на инаугурацию, но каждый раз получал отказ. Отметим, что сам Трамп не пригласил Зеленского напрямую, а украинский лидер утверждает, что был готов приехать, если бы получил официальное приглашение.

«Я бы хотел... Но, честно, я не могу приехать вот так, во время войны, потому что президент Трамп меня напрямую не приглашал... Если он меня пригласит, я приеду», — сказал Зеленский на видео, опубликованном в YouTube-канале.

Отсутствие официального представителя России также не осталось без внимания: посол РФ не будет участвовать в церемонии, пишет Interfax.ru. Это событие будет представлено лишь временным поверенным, поскольку российские власти, по словам помощника главы российского государства Юрия Ушакова, не намерены отправлять дипломатов на инаугурацию, учитывая неопределенность в вопросах назначения посла.

Экономические вопросы и политическое напряжение

С момента победы Трампа на выборах страна сталкивается с потенциальными экономическими проблемами. Минфин США, в частности, предупредил о риске дефолта из-за возможного достижения предела госдолга. Глава Минфина Джанет Йеллен заявила, что, если лимит долга будет достигнут, США могут столкнуться с приостановлением выплат с 21 января, сразу после инаугурации.

Это возможно в случае превышения допустимого уровня госдолга, который сейчас составляет $36,08 трлн, при установленном лимите в $36,1 трлн, пишет Reuters. Специалисты предупреждают, что, в случае необходимости, могут быть введены «чрезвычайные меры» для предотвращения дефолта.

Миллиардер Скотт Бессент, предложенный Трампом на должность главы Минфина, пообещал не допустить дефолта и взял на себя обязательства по контролю над этим вопросом. Однако неопределенность в экономике и политической сфере сохраняется, особенно в свете того, что церемония инаугурации пройдет на фоне этих серьезных вызовов.

Присутствие знаменитостей и бизнес-элиты

Инаугурация Трампа обещает стать не только политическим, но и культурным событием, собрав множество знаменитостей. На церемонии будут присутствовать такие публичные личности, как боксеры Джейк и Логан Пол, актриса Эмбер Роуз, телеведущая Мегин Келли, президент UFC Дана Уайт и другие. Также в числе приглашенных — известные бизнесмены: Илон Маск, Джефф Безос, Марк Цукерберг, глава Uber Дара Хосровшани и руководитель OpenAI Сэм Альтман.

Интерес к инаугурации также подогревают экс-президенты США, среди которых Барак Обама, Билл Клинтон с женой Хиллари, а также Джордж Буш младший с супругой Лорой. Ожидается, что все эти личности добавят не только политическую значимость, но и светскую атмосферу в рамках исторического события.

Трамп и принц Гарри: возможный скандал

Не обошлось и без скандалов. Принц Гарри, находящийся в США, оказался под угрозой депортации после победы Трампа. По данным Daily Mail, иммиграционные документы принца вызывают сомнения.

Трамп, в свою очередь, продолжает фокусироваться на своем обещании «Сделать Америку снова великой», готовясь к инаугурации, которая обещает стать важным моментом не только для США, но и для всего мира. В ближайшие дни будет очевидно, как будет развиваться ситуация в стране и за ее пределами, учитывая как политическое, так и экономическое давление.