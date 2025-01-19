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общество

К утру 19 января более 6 тысяч новосибирцев окунулись в прорубь на Крещение

Фото: Сиб.фм / Артём Перевалов

Крещенские купания в Новосибирской области начались ещё вечером 18 января. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, к 06:00 19 января обряд омовения совершили свыше 6 тысяч человек.

Для крещенских купаний в регионе организовано 29 официальных мест: 5 из них находятся в Новосибирске, остальные — в районах области. На всех локациях работают обогревательные палатки, за безопасностью следят спасатели, медики и полицейские.

По прогнозу синоптиков, днём 19 января в Новосибирске ожидается температура -8...-7 градусов и небольшой снег. Вечером похолодает до -9...-10 градусов, ветер усилится до 8 м/с.

Ранее Сиб.фм опубликовал Фото К утру 19 января более 6 тысяч новосибирцев окунулись в прорубь на Крещение 2яркие кадры с Крещенских купаний в 2025 году.

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Дарья Сидоренко
Журналист

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