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вчера 23:25
общество

Крещение-2025. Как новосибирцы провели один из самых значимых церковных праздников. Фоторепортаж

Фото: Артём Перевалов / Екатерина Маринина / Сиб.фм

19 января в православном календаре один из главных праздников — Крещение Господне.

С давних времён существует традиция окунаться в прорубь в этот день, а также набирать святую воду в храмах и монастырях.

В области было открыто 29 официальных безопасных купелей. Для обеспечения безопасности во время крещенских купаний были привлечены 421 человек и 142 единицы техники.

По состоянию на 18:00 19 января омовения совершили более 24 000 человек. В экстренные службы не поступало информации о каких-либо происшествиях. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Сиб.фм подготовил большой фоторепортаж с крещенских купаний в 2025 году.

Фото Крещение-2025. Как новосибирцы провели один из самых значимых церковных праздников. Фоторепортаж 2

Фото Крещение-2025. Как новосибирцы провели один из самых значимых церковных праздников. Фоторепортаж 3

Фото Крещение-2025. Как новосибирцы провели один из самых значимых церковных праздников. Фоторепортаж 4

Фото Крещение-2025. Как новосибирцы провели один из самых значимых церковных праздников. Фоторепортаж 5

Фото Крещение-2025. Как новосибирцы провели один из самых значимых церковных праздников. Фоторепортаж 6

Фото Крещение-2025. Как новосибирцы провели один из самых значимых церковных праздников. Фоторепортаж 7

Фото Крещение-2025. Как новосибирцы провели один из самых значимых церковных праздников. Фоторепортаж 8

Фото Крещение-2025. Как новосибирцы провели один из самых значимых церковных праздников. Фоторепортаж 9

Фото Крещение-2025. Как новосибирцы провели один из самых значимых церковных праздников. Фоторепортаж 10

Фото Крещение-2025. Как новосибирцы провели один из самых значимых церковных праздников. Фоторепортаж 11

Фото Крещение-2025. Как новосибирцы провели один из самых значимых церковных праздников. Фоторепортаж 12

Фото Крещение-2025. Как новосибирцы провели один из самых значимых церковных праздников. Фоторепортаж 13

Фото Крещение-2025. Как новосибирцы провели один из самых значимых церковных праздников. Фоторепортаж 14

Фото Крещение-2025. Как новосибирцы провели один из самых значимых церковных праздников. Фоторепортаж 15

Фото Крещение-2025. Как новосибирцы провели один из самых значимых церковных праздников. Фоторепортаж 16

Фото Крещение-2025. Как новосибирцы провели один из самых значимых церковных праздников. Фоторепортаж 17

Фото Крещение-2025. Как новосибирцы провели один из самых значимых церковных праздников. Фоторепортаж 18

Фото Крещение-2025. Как новосибирцы провели один из самых значимых церковных праздников. Фоторепортаж 19

Фото Крещение-2025. Как новосибирцы провели один из самых значимых церковных праздников. Фоторепортаж 20

Фото Крещение-2025. Как новосибирцы провели один из самых значимых церковных праздников. Фоторепортаж 21

Фото Крещение-2025. Как новосибирцы провели один из самых значимых церковных праздников. Фоторепортаж 22

Фото Крещение-2025. Как новосибирцы провели один из самых значимых церковных праздников. Фоторепортаж 23

Фото Крещение-2025. Как новосибирцы провели один из самых значимых церковных праздников. Фоторепортаж 24

Фото Крещение-2025. Как новосибирцы провели один из самых значимых церковных праздников. Фоторепортаж 25

Фото Крещение-2025. Как новосибирцы провели один из самых значимых церковных праздников. Фоторепортаж 26

Фото Крещение-2025. Как новосибирцы провели один из самых значимых церковных праздников. Фоторепортаж 27

Фото Крещение-2025. Как новосибирцы провели один из самых значимых церковных праздников. Фоторепортаж 28

Фото Крещение-2025. Как новосибирцы провели один из самых значимых церковных праздников. Фоторепортаж 29

Фото Крещение-2025. Как новосибирцы провели один из самых значимых церковных праздников. Фоторепортаж 30

Фото Крещение-2025. Как новосибирцы провели один из самых значимых церковных праздников. Фоторепортаж 31

Фото Крещение-2025. Как новосибирцы провели один из самых значимых церковных праздников. Фоторепортаж 32

Фото Крещение-2025. Как новосибирцы провели один из самых значимых церковных праздников. Фоторепортаж 33

Фото Крещение-2025. Как новосибирцы провели один из самых значимых церковных праздников. Фоторепортаж 34

Фото Крещение-2025. Как новосибирцы провели один из самых значимых церковных праздников. Фоторепортаж 35

Фото Крещение-2025. Как новосибирцы провели один из самых значимых церковных праздников. Фоторепортаж 36

Фото Крещение-2025. Как новосибирцы провели один из самых значимых церковных праздников. Фоторепортаж 37

Фото Крещение-2025. Как новосибирцы провели один из самых значимых церковных праздников. Фоторепортаж 38

Фото Крещение-2025. Как новосибирцы провели один из самых значимых церковных праздников. Фоторепортаж 39

Фото Крещение-2025. Как новосибирцы провели один из самых значимых церковных праздников. Фоторепортаж 40

Фото Крещение-2025. Как новосибирцы провели один из самых значимых церковных праздников. Фоторепортаж 41

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Нина Раневская
Журналист

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