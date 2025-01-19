Крещение-2025. Как новосибирцы провели один из самых значимых церковных праздников. Фоторепортаж

19 января в православном календаре один из главных праздников — Крещение Господне.

С давних времён существует традиция окунаться в прорубь в этот день, а также набирать святую воду в храмах и монастырях.

В области было открыто 29 официальных безопасных купелей. Для обеспечения безопасности во время крещенских купаний были привлечены 421 человек и 142 единицы техники.

По состоянию на 18:00 19 января омовения совершили более 24 000 человек. В экстренные службы не поступало информации о каких-либо происшествиях. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Сиб.фм подготовил большой фоторепортаж с крещенских купаний в 2025 году.