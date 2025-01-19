Народные приметы 19 января: что можно и нельзя делать

19 января православные христиане отмечают праздник Крещения Господня, также известный как Богоявление и Водокрещи.

В этот день главным событием является водосвятие и традиция «хождения на иордань». Для этого на заранее подготовленных водоемах вырубают прорубь, называемую иорданью.

Верующие участвуют в крестных ходах и церковных службах, где получают святую воду. Многие совершают омовение в проруби, считая это символом очищения от грехов и укрепления здоровья.

В народной традиции Крещение связано с различными запретами и обрядами. Например, считалось, что в течение недели после праздника нельзя полоскать белье в реках, чтобы избежать контакта с нечистой силой. Также запрещены уборка, гадания и ссоры.

Крещенскую свечу, зажженную во время службы, сохраняли в доме и использовали в качестве оберега. Считалось, что она защищает от пожаров и злых сил.