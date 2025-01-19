Новосибирец отсудил полмиллиона у МВД за ошибку в загранпаспорте

Житель Новосибирска получил компенсацию в размере 500 тысяч рублей от МВД из-за ошибки в загранпаспорте, которая не позволила ему вовремя вылететь на отдых. Мужчина запланировал поездку на Пхукет, заплатив за тур 4 миллиона рублей, но в аэропорту выяснилось, что его паспорт не соответствует требованиям.

Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, ошибка заключалась в нарушении правил формирования данных в машиночитаемой строке документа и неправильном написании реквизитов.

Мужчина был вынужден обратиться в МВД для получения нового паспорта, а затем купить дополнительные билеты на рейс. После возвращения домой он подал иск с требованием возмещения расходов и компенсации морального ущерба.

Центральный районный суд Новосибирска признал иск обоснованным и постановил, что МВД должно выплатить истцу 500 тысяч рублей.