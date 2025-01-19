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общество

Новосибирская птицефабрика хочет взыскать с контрагента почти 57 млн рублей

Фото: ru.freepik.com

Акционерное общество «Новосибирская птицефабрика» обратилось в Арбитражный суд.

Акционерное общество «Новосибирская птицефабрика» обратилось в Арбитражный суд с исковым заявлением. Предприятие требует взыскать с ООО «Экотехпроект» 56,6 миллионов рублей.

Согласно информации с официального портала «Спарк» (проверка контрагентов), ответчик не выполнил свои обязательства должным образом. Однако подробности исковых требований не разглашаются.

Липецкая компания «Экотехпроект» занимается переработкой отходов птицефабрик и хозяйств.

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Нина Раневская
Журналист

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