Новосибирская птицефабрика хочет взыскать с контрагента почти 57 млн рублей

Акционерное общество «Новосибирская птицефабрика» обратилось в Арбитражный суд.

Акционерное общество «Новосибирская птицефабрика» обратилось в Арбитражный суд с исковым заявлением. Предприятие требует взыскать с ООО «Экотехпроект» 56,6 миллионов рублей.

Согласно информации с официального портала «Спарк» (проверка контрагентов), ответчик не выполнил свои обязательства должным образом. Однако подробности исковых требований не разглашаются.

Липецкая компания «Экотехпроект» занимается переработкой отходов птицефабрик и хозяйств.