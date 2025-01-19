79.3% 5.6
79.3% 5.6
сегодня
19 января, 14:32
пробки
3/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 102.4 | eur 104.8
79.3% 5.6
сегодня
19 января, 14:32
пробки
3/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 102.4 | eur 104.8
сегодня 13:25
общество наука

Новосибирские учёные создали противовирусное средство из грибов

Фото: Сиб.фм

Учёные из Новосибирской области разработали противовирусное средство на основе экстрактов грибов чаги, вешенки и трутовика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные патента.

Исследователи отмечают, что лечебные свойства грибов базидиального типа, к которым относятся эти виды, до сих пор изучены недостаточно. Для создания средства грибы измельчали, смешивали с нагретой водой, а затем отделяли жидкость с помощью центрифуги и фильтров. В готовую вытяжку добавляли воду и этиловый спирт.

Тесты показали эффективность препарата против коронавируса, ВИЧ и вируса гриппа А. Отмечается, что средство может быть применимо для борьбы с вирусами как у людей, так и у животных.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Сидоренко
Журналист

Читайте в