Новосибирские учёные создали противовирусное средство из грибов

Учёные из Новосибирской области разработали противовирусное средство на основе экстрактов грибов чаги, вешенки и трутовика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные патента.

Исследователи отмечают, что лечебные свойства грибов базидиального типа, к которым относятся эти виды, до сих пор изучены недостаточно. Для создания средства грибы измельчали, смешивали с нагретой водой, а затем отделяли жидкость с помощью центрифуги и фильтров. В готовую вытяжку добавляли воду и этиловый спирт.

Тесты показали эффективность препарата против коронавируса, ВИЧ и вируса гриппа А. Отмечается, что средство может быть применимо для борьбы с вирусами как у людей, так и у животных.