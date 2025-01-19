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общество

Новосибирские врачи рассказали о работе патологоанатома в профессиональный праздник

Фото: Сиб.фм

19 января в России отмечается День патологоанатома. В Минздраве Новосибирской области местные патологоанатомы рассказали о своем опыте.

Врач Иван Мельниченко, переехавший в Карасук по программе «Земский доктор», уже более семи лет работает в местной больнице. Его коллега, Нина Афанасьева, посвятила профессии 48 лет.

По словам Мельниченко, работа патологоанатома не ограничивается вскрытиями.

«80% времени занимает изучение тканей живых пациентов, например, биопсий и операционного материала. Это помогает поставить точный диагноз, определить тип и стадию опухоли, что влияет на тактику лечения», – отметил он.

Афанасьева добавила, что патологоанатомы сталкиваются с широким спектром заболеваний и часто находят неожиданные патологические изменения.

«Мы изучаем всё – от историй болезни до МРТ, а заключения влияют не только на диагностику, но и на медицинскую статистику», – подчеркнула она.

Врачи советуют не игнорировать регулярные обследования, а новообразования удалять только в поликлиниках.

«Косметологические процедуры могут скрывать опасные заболевания. Лучше обратиться к специалисту», – предупредил Мельниченко.

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Дарья Сидоренко
Журналист

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