Почти 17 тысяч новосибирцев окунулись в прорубь на Крещение

Всего безопасность в местах купаний обеспечивают 421 человек и 142 единицы техники.

Как сообщает пресс-служба МЧС Новосибирской области, по состоянию на 14:00 19 января почти 17 000 человек окунулись в ледяную воду.

В пресс-службе уточнили, что на 29 официально открытых купелях дежурят спасатели, сотрудники полиции и медики. Всего безопасность в местах купаний обеспечивают 421 человек и 142 единицы техники.

«Информация о происшествиях в экстренные службы не поступала. В этом году в регионе оборудовано 29 мест для крещенских погружений, из них пять – в Новосибирске. Места выбирались по строгим критериям: безопасные толщина льда и скорость течения, минимальное удаление от берега», — пишет пресс-служба.

Отмечается, что у всех официальных купелей на берегах установлены палатки с печками или тепловыми пушками. В этих палатках купающиеся могут переодеться и выпить горячего чая. Также от палаток до прорубей проложены дорожки из сена, чтобы люди не скользили в тапочках и не примерзали обувью ко льду.

Для «новичков» специалисты МЧС России проводят на месте инструктаж по технике безопасности.