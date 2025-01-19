Под Новосибирском двое пенсионеров застряли на Обском море

У них сломалась мотособака.

В Обском море двое мужчин оказались на острове Тань-Вань из-за поломки мотособаки. Об этом сообщили представители МАСС.

К спасателям обратились двое мужчин в возрасте 69 и 68 лет с просьбой эвакуировать их с акватории Новосибирского водохранилища. По словам мужчин, они находятся недалеко от острова Тань-Вань, у них сломалась мотособака.

На место происшествия прибыл экипаж спасателей из АСО «Приморский». Они помогли доставить мужчин и технику на берег. Пенсионеры не нуждались в медицинской помощи.