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общество

Под Новосибирском двое пенсионеров застряли на Обском море

Фото: МАСС

У них сломалась мотособака.

В Обском море двое мужчин оказались на острове Тань-Вань из-за поломки мотособаки. Об этом сообщили представители МАСС.

К спасателям обратились двое мужчин в возрасте 69 и 68 лет с просьбой эвакуировать их с акватории Новосибирского водохранилища. По словам мужчин, они находятся недалеко от острова Тань-Вань, у них сломалась мотособака.

На место происшествия прибыл экипаж спасателей из АСО «Приморский». Они помогли доставить мужчин и технику на берег. Пенсионеры не нуждались в медицинской помощи.

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Марина Иваненко
Кандидат экономических наук

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