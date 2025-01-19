79.3% 5.6
79.3% 5.6
сегодня
19 января, 16:26
пробки
3/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 102.4 | eur 104.8
79.3% 5.6
сегодня
19 января, 16:26
пробки
3/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 102.4 | eur 104.8
сегодня 15:32
спорт

Российский боец Умар Нурмагомедов впервые проиграл бой UFC

Фото: Jeff Bottari / Contributor / UFC / Gettyimages.ru

Грузинский боец Мераб Двалишвили успешно защитил свой титул чемпиона UFC в легчайшем весе, одержав убедительную победу над россиянином Умаром Нурмагомедовым в соглавном бою турнира UFC 311.

Поединок, состоявшийся в рамках главного события вечера, стал настоящим испытанием для обоих бойцов. После пяти раундов судьи единогласно отдали победу Двалишвили. Итоговые счета судейских записок: 48:47 (дважды) и 49:46 в пользу чемпиона.

Для Нурмагомедова эта встреча стала первой неудачей в карьере. До этого он выиграл все свои 18 боев. 29-летний россиянин, обладавший высокой репутацией в ММА, не смог справиться с настойчивым стилем и физической мощью грузинского бойца.

После этого боя Мераб Двалишвили имеет на счету 19 побед при 4 поражения.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Сидоренко
Журналист

Читайте в