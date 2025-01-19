TikTok заблокировали в США: почему платформа прекратила работу

19 января популярная социальная сеть TikTok официально перестала работать в США. Теперь при попытке входа в сервис пользователи видят сообщение о блокировке. Приложение, а также связанные с ним Lemon8 и CapCut, были удалены из App Store и Google Play.

Причиной блокировки стал закон, вступивший в силу после длительных дебатов о национальной безопасности. Американские власти опасались, что китайская компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, может передавать данные пользователей правительству КНР.

Популярность TikTok в США была колоссальной — платформой пользовались около 170 миллионов американцев. Однако противостояние началось еще в 2020 году при президенте Дональде Трампе, когда впервые прозвучали обвинения в шпионаже и угрозе безопасности.

TikTok в России пока доступен, но функции ограничены с 2022 года. Возможность создания и просмотра нового контента остается заблокированной для российских пользователей.