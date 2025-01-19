ЦСКА одержал победу над «Сибирью» в серии буллитов со счетом 4:3

Овертайм не принес заброшенных шайб.

В воскресенье, 19 января, на стадионе «Сибирь-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В матче между хоккейными клубами «Сибирь» и ЦСКА из Москвы победу одержали гости. Встреча завершилась со счётом 4:3 по буллитам.

Счет в матче открыл нападающий «Сибири» Брендан Лайпсик на 8-й минуте. На 24-й минуте он же оформил дубль, получив передачи от Тревора Мёрфи и Тейлора Бека.

После того как ЦСКА забросил три шайбы, он вышел вперёд. На 55-й минуте Павел Гоголев сравнял счёт. Овертайм не принёс заброшенных шайб, а в серии буллитов победу одержали гости.