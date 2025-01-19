В Черепановском районе Новосибирской области в ДТП погибли три человека

Трагедия произошла 19 января.

Как сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирской области, 19 января около 10:50 в Черепановском районе в результате столкновения двух автомобилей погибли три человека.

По предварительным данным, женщина 1974 года рождения, управляя компактвэном Toyota Ipsum, двигаясь по трассе Р-256 в направлении Новосибирска, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Lifan, которым управлял мужчина 1978 года рождения.

В результате столкновения погибли оба водителя и пассажир Toyota, мужчина 1982 года рождения. Ещё один пассажир компактвэна получил травмы различной степени тяжести.