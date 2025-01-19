В Новосибирск придёт мороз -37 градусов

Стало известно, когда ударит мороз в -37 градусов.

В Новосибирске 29 января ожидаются сильные морозы. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Погода», обратил внимание корреспондент Сиб.фм.

Утром в мегаполисе ожидается погода в -31 градус. Однако ощущаться будет как -37 градусов. Порывы ветра составят 5 м/с.

Днем в Новосибирске потеплеет до -23 градусов. Ощущаться будет как -29. Ветер ускорится до 7 м/с. Однако к вечеру снова похолодает. Температура опустится до -27 градусов, а ощущаться будет как -33.

Ночью воздух прогреется до -25 градусов. Стоит отметить, что на весь день ожидаются осадки в виде небольшого снега.