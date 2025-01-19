В Новосибирске начали продавать бананы поштучно в упаковке

В одном из новосибирских супермаркетов начали продавать бананы поштучно и в индивидуальной упаковке, сообщает BFM-Новосибирск. Такой подход удивил покупателей не только из-за необычного формата, но и из-за цены: упакованный банан стоит 59,90 рубля, тогда как обычный, взятый из связки, обойдётся примерно в 37 рублей.

Популярный термин «одинокие бананы» появился несколько лет назад в экологическом контексте, когда потребителей призывали покупать фрукты, оставшиеся без связки, чтобы сократить их выбрасывание. Однако инициатива новосибирского магазина не связана с экологией.

«Это чисто маркетинговый ход, направленный на повышение продаж, – считает маркетолог Наталья Скворцова. – Упаковка бананов в полиэтилен может вызвать критику со стороны экологов. Магазин же использует удобный принцип "взял и пошёл". Но такой подход будет успешен, только если цена останется доступной, а покупатели сейчас не готовы переплачивать просто за пакет».

Инициатива вызвала неоднозначные отзывы: удобство покупок столкнулось с вопросами о разумном потреблении и ценовой политике.