В Новосибирской области выстроились очереди за святой водой на Крещение

19 января, в праздник Крещения Господня, жители Новосибирской области массово отправились за святой водой. Во многих храмах и монастырях выстроились длинные очереди, люди приходят с канистрами, бутылками и ведрами.

По словам очевидцев, очереди выстроились в районе станции метро "Березовая роща" в Храм Успения Пресвятой Богородицы, а также возле Вознесенского кафедрального собора. Несмотря на морозную погоду, новосибирцы терпеливо ждут своей очереди, чтобы набрать освящённую воду, которую считают целебной.

"Воды не набрала, побоялась — растопчут", — поделилась с Сиб.фм читательница.

Напомним, освящение воды на Крещение проводится дважды: в ночь с 18 на 19 января и утром 19 января. По традиции, набранная в этот день вода может храниться долго, оставаясь свежей.

Ранее Сиб.фм публиковал кадры Крещенских купаний в Новосибирске.