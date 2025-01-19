Жители Новосибирска столкнулись со сбоем во время масштабной распродажи S7

Пассажиры массово пожаловались на сбой.

В Новосибирске жители города сообщили о сбое в работе сайта авиакомпании S7 во время крупной распродажи билетов. По информации пользователей, при попытке приобрести авиабилеты со скидкой возникла проблема: деньги списывались, однако сами билеты в приложении S7 не отображались.

Один из местных жителей планировал приобрести билеты на рейс из Новосибирска в Пермь и обратно 17 января. Он пояснил, что во время оплаты на сайте авиакомпании появилось уведомление о повышении цены на более чем две тысячи рублей, и ему предложили решить, хочет ли он продолжить бронирование. Пользователь сообщил, что нажал кнопку «продолжить», после чего с его карты была списана первоначальная сумма в 29 458 рублей, а также была предпринята попытка списания новой суммы в 31 799 рублей, которая не удалась из-за недостатка средств на карте. В итоге ни билетов, ни денег он не получил.

Позже житель Новосибирска узнал, что операция была отменена и средства вернутся. В банке отметили, что деньги поступят обратно в течение семи дней. Мужчина несколько раз обращался в техническую поддержку авиакомпании, где ему сообщили, что средства «зависли» на сайте и для их возврата необходимо составить заявку. После подачи заявки деньги вернулись через пять минут.

Пассажиры также сообщают о схожих проблемах в официальном паблике компании в социальной сети «ВКонтакте». Пользователи оставили множество сообщений с аналогичными жалобами: деньги списаны, а билеты не появились. При попытке повторной покупки цены на билеты оказались выше, чем ранее.