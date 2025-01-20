11 мигрантов выслали из РФ прямиком из с Хилокского рынка Новосибирска

В Новосибирске 11 мигрантов высланы из России за нарушение режима пребывания.

В Кировском районном суде Новосибирска рассмотрели 13 дел в отношении граждан Таджикистана и Узбекистана, обвиняемых в нарушении миграционного режима.

Как сообщили в суде, многие из них, чтобы обойти ограничение в 90 дней пребывания, покидали Россию и возвращались в тот же день, полагая, что таким образом получают новое разрешение. В результате некоторые мигранты фактически находились в стране с начала 2023 года, что противоречит законодательству.

По итогам разбирательства 11 человек оштрафованы и выдворены из России, один получил штраф без выдворения, а еще одно дело возвращено в полицию для уточнения данных.

Также уточняется, что почти все депортированные работали на Хилокском рынке.