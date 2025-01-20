Дефицит кадров, проекты КРТ и борьба с санкциями. Глава Минстроя Новосибирской области Дмитрий Богомолов о развитии отрасли

Министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов об итогах 2024 года, трансформации подходов к строительству, проектах КРТ, импортозамещении, кадровом вопросе и перспективах 2025 года – в эксклюзивном интервью Сиб.фм.

— Дмитрий Николаевич, как в регионе прошел строительный год? Какие сложности возникали? Можно ли говорить, что строительный рынок был стабильным?

— Год выдался непростым. Это связано с существенными изменениями ипотечных программ, усугублением вопроса дефицита кадров. Но несмотря на это строительная отрасль в Новосибирской области продемонстрировала стабильные, уверенные результаты.

Конечно, возникали и сложности. Но несмотря на это стройкомплекс нашего региона движется вперед и по объемам ввода жилья, и по темпам строительства социальной инфраструктуры.

— Следующий вопрос как раз по темпам и результатам строительства. Какие они?

— В 2024 году в Новосибирской области введено более 2,6 млн кв. м жилья. Это на 13% меньше рекордных показателей 2023 года. Тогда было введено 3,015 млн кв. м. И одновременно на 18% выше показателей 2022 года. Тогда построили 2, 244 млн кв. м. При этом годовой план в объеме 2,154 млн кв. м мы перевыполнили на 22%.

Если говорить о типах домов, то на долю многоквартирного жилья приходится 1,7 млн кв. м, или 65%. Остальное — 0,9 млн кв. м (35%) — индивидуальное жилищное строительство.

— Как в регионе идет трансформация подходов к строительству? Участвуют ли застройщики в формировании комфортной городской среды и строительстве социальных объектов, дорог?

— Сегодня застройщики не ограничиваются реализацией только своих проектов, тренд нынешнего времени — это обустройство всего окружающего пространства, приведение в порядок близлежащих проездов, обустройство парков и мест отдыха. Сегодня создание социальной инфраструктуры — обязательное условие при выдаче разрешений на строительство жилых домов, что в полном объеме соответствует принципам комплексного развития территорий (КРТ).

— Давайте немного затронем и этот вопрос. Как в регионе реализуются проекты КРТ? Какие из них можно назвать наиболее удачными?

— Комплексное развитие территорий сегодня — основное направление развития жилищного строительства. В 2024 году в нашем регионе определена 31 подлежащая КРТ территория. Это 761,51 гектара с учетом площади расселяемого жилья почти в 155 тысяч кв. м. На этих территориях планируется построить более 5,7 млн кв. м жилья.

Сегодня в регионе реализуются 19 проектов КРТ. Наиболее масштабные из них инициировало правительство Новосибирской области, оператором выступает подведомственное правительству АО «АРЖС». Среди этих проектов — микрорайон Клюквенный в Калининском районе, территория инновационной и научно-образовательной деятельности «СмартСити-Новосибирск», недостроенная территория по Бердскому шоссе в устье реки Ини в Октябрьском и Первомайском районах Новосибирска.

— Насколько решена проблема импортозамещения в строительной отрасли в плане строительных материалов и техники? Есть ли в Новосибирской области местные производители стройматериалов? Какая помощь им оказывается со стороны органов власти?

— Ситуация с импортозамещением в строительной отрасли в Новосибирской области благоприятная. У игроков рынка строительных материалов есть возможность для развития предприятий. Инвесторам предоставляются максимально комфортные условия для реализации проектов в промышленно-логистических парках, различные виды господдержки. Региональное Миннауки проводит конкурс на предоставление субсидий субъектам инновационной деятельности.

Поддержка инвестпроектов по созданию новых производств, модернизации работающих и их техническому перевооружению проводится за счет действующих в Новосибирской области госпрограмм, координируемых Минэкономразвития Новосибирской области и региональным Минпромторгом.

— Сохраняется ли кадровая проблема? Если да, как власти помогают ее решить?

— Региональный строительный комплекс, по данным государственной статистики, насчитывает 42 813 человек. По Минтруда Новосибирской области строительной отрасли не хватает 6,5 тысячи специалистов.

Кадровый потенциал реализуют студенты. В регионе работает несколько крупных вузов, ведущих подготовку и переподготовку по строительным специальностям, а также учебных заведений среднего и профессионального образования. Набирает популярность система целевого обучения, которая дает возможность организации получить обученных специалистов на несколько лет вперед.

С 1 мая 2024 года вступило в силу постановление Правительства РФ, которое изменило алгоритм приема на целевое обучение. Одним из главных нововведений текущего года стало внедрение государственной информационной системы «Работа России» — платформы, на которой работодатели размещают предложения о целевом обучении, а абитуриенты подбирают подходящих им заказчиков.

Традиционно работодатели используют трудовые ресурсы из тех, кто состоит на учете в службе занятости, выпускников профессиональных учебных заведений, а также при помощи сайта «Работа России».

Минстрой Новосибирской области проработал механизм привлечения на строительные площадки и предприятия промышленности строительных материалов Новосибирской области студенческих стройотрядов. Студенты работают плотниками, сварщиками, каменщиками, стропальщиками, монтажниками, арматурщиками, кровельщиками, дорожными рабочими, штукатурами-малярами.

— Каковы перспективы строительной отрасли в Новосибирской области на 2025 год?

— В планах 2025 года ввести в эксплуатацию не менее 2,154 млн кв. м жилья, построить в разных районах Новосибирской области 45 объектов социальной инфраструктуры, а также 20 домов для детей-сирот и под служебное жилье.

В Новосибирской области идет активная работа по построению цифровой вертикали строительной отрасли. Это делается, чтобы создать условия для взаимодействия всех участников процесса в единой цифровой среде на протяжении всего жизненного цикла объекта капстроительства. Работа будет продолжена в 2025 году.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации на территории РФ в рамках национального проекта «Цифровая экономика» реализуется федеральный проект «Искусственный интеллект». В его рамках в 2025 году продолжится работа по внедрению технологий искусственного интеллекта в сферу строительства.

Внедрение технологий искусственного интеллекта и технологий информационного моделирования потребует специальных навыков и компетенций специалистов, сотрудников и рабочих. В связи с этим в 2025 году будет усилена работа по повышению квалификации кадров в сфере строительства.