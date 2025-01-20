На «Европе Плюс Новосибирск» стартуют «Голодные игры»

С 20 по 31 января «Европа Плюс» в Новосибирске дарит слушателям большую пиццу в программе «Бодрое утро».

Чтобы стать обладателем вкусного приза, достаточно в будние дни внимательно следить за эфиром «Европы Плюс». В 9:35 после специального сигнала ведущего нужно дозвониться по номеру +7 (383) 362-07-72 и за 30 секунд назвать не менее пяти ингредиентов различных блюд.

Подробности этой и других акций — в эфире «Европы Плюс», на europaplus.ru и странице радиостанции ВКонтакте.

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