Нейрохирурги из Новосибирска спасли пациентку с опухолью головного мозга

Нейрохирурги Новосибирского НИИТО им. Цивьяна успешно провели операцию по удалению опухоли мозга у 26-летней пациентки. Информация об этом опубликована на официальном сайте учреждения.

Сообщается, что первые признаки заболевания девушка, по имени Софья, заметила около года назад. Однако болезнь стремительно развивалась, что привело к потере ориентации и нарушению речи.

10 января Софья была госпитализирована в медицинское учреждение, а уже 14 января команда врачей провела сложное хирургическое вмешательство.

По словам нейрохирурга Сергея Мишинова, размер опухоли достигал 4,5 сантиметра в диаметре, что сопоставимо с мячом для настольного тенниса.

На данный момент пациентка находится на стадии завершения реабилитации и готовится к выписке. Дома ее с нетерпением ждут семья и трехлетняя дочь.