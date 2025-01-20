Новосибирская область попала в список регионов с повышенным потреблением соли и жира

20 января ресурс «Если быть точным» опубликовал рейтинг российских регионов по качеству питания, основанный на данных Росстата за 2023 год о потреблении продуктов питания в домашних хозяйствах.

Согласно исследованию, в число регионов с наиболее сбалансированным рационом вошли Дагестан, Чувашия, Чечня, Севастополь, Самарская область, Санкт-Петербург и Пермский край. Новосибирская область в этот список не попала. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Основной проблемой питания в Новосибирской области является повышенное потребление соли и жира, что ставит регион в число с нездоровым рационом. Кроме того, специалисты отмечают недостаточное потребление овощей и фруктов, что также связано с кулинарными привычками населения. Эксперты считают, что дефицит пищевых волокон может быть компенсирован местными овощами и ягодами, в то время как импортные фрукты теряют свою питательную ценность из-за условий транспортировки.

По мнению директора Сибирского федерального центра оздоровительного питания Александра Ронинсона, повышенный уровень потребления жиров животного происхождения может быть нормой для региона с экстремальными климатическими условиями. Однако избыток соли, по его словам, ведет к проблемам со здоровьем, особенно заболеваниям сердечно-сосудистой системы.