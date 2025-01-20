Новосибирцам рассказали, когда в мегаполис придут настоящие морозы

Зимой в Новосибирске пока не было сильных морозов, но на область уже надвигается холодный фронт.

Как сообщили в Западно-Сибирском УГМС, резкое похолодание стоит ожидать в конце недели, особенно 24-26 января. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Синоптики прогнозируют значительное снижение температуры, которое ночью может опуститься до -20...-25 градусов, а в отдельных районах области — немного выше.

Морозы продлятся всего 2-3 дня, после чего температура начнет повышаться. По словам специалистов, аномальных морозов в 40 градусов в ближайшее время не ожидается.