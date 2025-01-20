83.19% 8.1
83.19% 8.1
сегодня
20 января, 21:46
пробки
2/10
погода
+0.5°C
курсы валют
usd 102.4 | eur 104.8
83.19% 8.1
сегодня
20 января, 21:46
пробки
2/10
погода
+0.5°C
курсы валют
usd 102.4 | eur 104.8
сегодня 19:30
общество

Новосибирцам рассказали, когда в мегаполис придут настоящие морозы

Фото: АиФ-Новосибирск

Зимой в Новосибирске пока не было сильных морозов, но на область уже надвигается холодный фронт.

Как сообщили в Западно-Сибирском УГМС, резкое похолодание стоит ожидать в конце недели, особенно 24-26 января. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Синоптики прогнозируют значительное снижение температуры, которое ночью может опуститься до -20...-25 градусов, а в отдельных районах области — немного выше.

Морозы продлятся всего 2-3 дня, после чего температура начнет повышаться. По словам специалистов, аномальных морозов в 40 градусов в ближайшее время не ожидается.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в