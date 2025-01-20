Почти в семь раз за семь лет увеличила Новосибирская область объем аграрного экспорта

Итоги реализации проекта «Экспорт продукции АПК» подвели в ходе оперативного совещания в Правительстве региона.

По поручению Губернатора заседание провел первый заместитель Губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.

Доклад об итогах реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» участникам совещания представил заместитель Председателя Правительства Новосибирской области — министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов.

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» с 2018 по 2024 годы на территории Новосибирской области реализован региональный проект «Экспорт продукции АПК».

Новосибирская область является стабильно развивающимся аграрным регионом и одним из крупнейших экспортеров Сибирского федерального округа – по данным Федеральной таможенной службы за семь лет реализации проекта регион увеличил объем поставок на зарубежные рынки в натуральном выражении в 6,8 раза, в стоимостном выражении в 4,2 раза.

Регион занимает первое место в СФО по экспорту продукции АПК – по итогам 2024 года на долю Новосибирской области среди регионов СФО приходятся более одной трети от общего объема аграрного экспорта.

В 2024 году по данным ФТС регион оправил на экспорт более 2132,8 тыс. тонн продукции АПК, в стоимостном выражении объем экспорта увеличился в 1,1 раза по сравнению с 2023 годом.

Установленный целевой показатель на 2024 год выполнен на 156,7 %. В сопоставимых ценах целевой показатель выполнен на 142,0 %.

Структура экспорта продукции АПК Новосибирской области диверсифицирована, при этом наиболее значимые позиции занимают зерновые, масличные и зернобобовые культуры, на которые приходится более 61,4 % новосибирского экспорта АПК. Также значительную долю в 16,3 % составляет продукция пищевой и перерабатывающей промышленности: кондитерские изделия, продукты перемола, глубокой переработки зерновых, напитки.

В 2024 году новосибирская продукция АПК поставлялась в 55 стран. Ключевыми направлениями отгрузок остаются страны Азии: Китай, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Вьетнам, Индия, Монголия, а также значителен экспорт в Турцию. В 2024 году появились семь новых направлений экспорта: Египет, Бангладеш, Пакистан, Ирак, Бенин, Черногория, Филиппины.

В прошедшем году наши ведущие экспортеры активно расширяли экспортную линейку поставок – были поставлены первые партии гороха в Индию, пшеницы – на Кубу, новосибирский ячмень был отправлен в Ливию и Иран, пшеница – в Республику Корея.

Достижение целевых показателей обеспечивается за счет мер федеральной государственной поддержки, таких как: субсидирование транспортных расходов, компенсация части затрат на сертификацию продукции АПК на внешних рынках; возмещение затрат на производство масличных культур, льготное кредитование экспортеров сельскохозяйственной продукции.

Для расширения рынков сбыта и поиска новых партнеров предприятия Новосибирской области активно участвуют в международной ярмарочно-выставочной деятельности. По информации центра поддержки экспорта Новосибирской области за шесть лет 111 организаций АПК приняли участие в 21 международной выставке и 23 бизнес-миссиях.

Во исполнение задач по увеличению экспорта продукции сельского хозяйства, обозначенных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в Новосибирской области разработан новый проект «Экспорт продукции АПК», в составе региональной программы развития экспорта до 2030 года. Цель проекта — увеличение объема несырьевого экспорта продукции агропромышленного комплекса Новосибирской области за счет оказания и содействия в предоставлении государственных мер поддержки.