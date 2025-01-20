Путин объявил в России новые военные сборы. Ждать ли второй волны мобилизации в Новосибирске

В этом году военные сборы в России начались раньше обычного срока. На них резервистов ожидают плановые тренировки, однако эксперты объясняют, что там также пытаются уговорить подписать контракт и отправиться на фронт.

Указ о военных сборах

Президент России Владимир Путин утвердил указ о проведении военных сборов в 2025 году, чтобы, согласно документу, "улучшить боевую готовность резервистов". Повестки будут отправлены рядовым резервистам до 50 лет, младшим офицерам до 60 лет, старшим офицерам до 65 лет, а высшим офицерским чинам — до 70 лет. Несмотря на ежегодное проведение, с началом полномасштабных действий против Украины сборы становятся более продолжительными, а власти увеличили возрастные ограничения для обязательного участия, а также штраф за неявку на сборы до 30 тысяч рублей.

Этот указ вызвал волнение в российских социальных сетях. Например, пользователи обсуждают, почему сборы начались в начале года, учитывая, что предыдущие указы Путина были подписаны в марте 2024 и мае 2023 годов. Появляются вопросы о том, почему два пункта указа засекречены и помечены как "для служебного пользования".

"Значит, стоит ожидать новой мобилизации?", — спрашивает пользовательница "ВКонтакте".

"Теперь снова начнут уезжать из страны", — добавляет другой комментатор.

Есть ли вероятность отправки на фронт с военных сборов?

Закон гласит, что участники сборов будут заниматься военными учениями, обслуживанием вооружения и техники, выполняя тем самым задачи срочной службы, но в краткосрочный период — около 2 месяцев.

«До конфликта с Украиной такие сборы носили формальный характер и редко действительно проводились, несмотря на обязательность. Нарушителей штрафовали всего на 500 рублей», – объяснил Сиб.фм юрист Ярослав Громов.

С 2022 года сборы фактически стали круглогодичными, отмечает эксперт.

"Прошлогодние сборы, начинавшиеся в мае, можно сказать, продолжаются", — говорит Громов.

Он предполагает, что это связано с необходимостью пополнения войск личным составом из-за истощения ресурсов российской армии, и сборы — способ привлечения новых рекрутов для войны с Украиной. Каждый резервист может столкнуться с убеждением подписать контракт через изоляцию и угрозы.

Кроме того, юрист подчеркнул, что сборы могут служить для повышения рангов и улучшения учётных специальностей, позволяя корректно планировать мобилизацию. А российские граждане могут быть привлечены в военкоматы под предлогом "уточнения данных". Громов также добавил, что уголовная ответственность наступает, если резервист покинул сборы без разрешения после прибытия.

"До медосмотра спокойно можно уйти из военкомата", — говорит он, добавляя, что запретов на выезд нет, хотя это может измениться с полной реализацией электронного воинского учёта.

Что скрыто в засекреченных пунктах указа?

Как сообщает политолог Александр Чугай, скрытые пункты часто содержат количество призыва и задания по регионам, что является стандартной практикой, позволяющей анализировать планы Министерства обороны РФ. Он предупреждает, что не стоит доверять официальным заявлениям о невозможности отправки на фронт из сборов. В документе говорится, что резервисты могут быть привлечены к службе в Нацгвардии и ФСБ.

"Нацгвардия поддерживает порядок на новых территориях, захваченных ВС России, а ФСБ вовлечена в столкновения с ВСУ в Курской и Белгородской областях", — поясняет он.

Юрист Громов добавляет, что резервистов могут направлять на службу в Нацгвардию и ФСБ, в том числе в Курскую и Белгородскую области или на оккупированные территории Украины.

"Закон этого не запрещает, правовых препятствий нет, хотя такого мы пока не фиксировали", — сказал правозащитник.

Будет ли новая волна мобилизации?

Российские власти продолжают утверждать, что новой волны мобилизации в России не предвидится, а армия РФ пополняется без принуждения: «по доброй воле приходят в военкоматы и заключают контракт» примерно 1000 человек, заявил накануне глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, российская армия «ежедневно продвигается на десятках направлений успешно».

В то же время в Госдуме предупреждают о необходимости готовиться к возможному конфликту с «коллективным Западом». Об этом заявил первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлев, добавив, что такой сценарий возможен, если западные страны соберутся воевать. По его мнению, России следует укреплять мобилизационный резерв, который должен быть хорошо подготовлен.

Политолог Чугай полагает, что в нынешних сборах вряд ли заключена особая подоплёка или сигнал Западу. Он отмечает, что такие сборы проводились и ранее — до начала полномасштабного конфликта с Украиной. Однако сейчас, по его словам, Путин стремится добиться быстрых успехов на украинском фронте, поэтому «ускоряет процесс наборов на контракт, удерживает мобилизованных и теперь уделяет внимание резервистам».