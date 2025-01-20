В 2025 году россияне не смогут выйти на пенсию по старости из-за переходного периода повышения пенсионного возраста

В 2025 году россияне не смогут выйти на пенсию по старости, так как продолжается переходный период по повышению пенсионного возраста.

Об этом рассказала эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова в интервью РИА Новости. По её словам, в 2025 году старшая возрастная группа населения не сможет выйти на пенсию, однако будут назначены досрочные пенсии для определённых категорий граждан.

В числе тех, кто сможет выйти на досрочную пенсию, — люди, имеющие право на страховую пенсию, пенсию по инвалидности, по потере кормильца, а также граждане, получающие пенсию по государственному обеспечению, включая жителей новых регионов России.

Солодовникова уточнила, что в 2025 году на пенсию по старости смогут выйти те, кто достигнет соответствующего возраста в следующие годы. Так, на пенсию в этом году выйдут женщины, родившиеся в 1966 году, и мужчины 1961 года рождения. В 2026 году на заслуженный отдых уйдут женщины 1967 года и мужчины 1962 года рождения.